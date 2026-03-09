【中東戰火】據報再有貨輪標示「中國船東」通過霍爾木茲海峽，至少10艘船效仿

據外媒報導，3月7日上午，一艘懸掛利比亞旗幟的散裝貨輪「中海」號(Sino Ocean)順利通過霍爾木茲海峽。該貨船在通過海峽最窄水道時，廣播發出「中國所有」(CHINA OWNER_ALL CREW)的信號。根據船舶追蹤數據，這艘船5日從阿拉伯聯合大公國沙奎港裝載貨物後，於7日駛出霍爾木茲海峽。這是「鐵娘子」號(Iron Maiden)後第二艘掛著「中國船東」身份標識過境的船隻。



此前據《解放日報》報道，3月5日，一艘信號為「中國所有」(China Owner)的散貨船「鐵娘子」號，沿著阿曼海岸線順利穿過霍爾木茲海峽，成為當前局勢下的罕見案例。



據英媒援引Marine Traffic數據指出，已有至少10艘船隻已將AIS自動識別系統（應答器）的「目的地」信號修改為「中國船東」、「全員中國船員」或「船上有中國船員」，以期通過霍爾木茲海峽。據倫敦勞合社協會(Lloyd's Market Association)，目前約有1000艘船舶被困在波斯灣及其周邊海域，總價值約250億美元。

《經濟通通訊社9日專訊》