【ＡＩ】OpenClaw爆火，多家「養龍蝦」A股回應業務，順網科技逆市漲7%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

3月6日，騰訊雲工程師在深圳騰訊大廈北廣場免費安裝OpenClaw（俗稱「龍蝦」），近千名開發者與AI愛好者在大廈門口排起長隊。該本地AI代理工具近期 迅速走紅 ，在A股市場亦引發高度關注，多家上市公司在投資者互動平台回應了相關提問。



其中，多間公司的產品已經完成與OpenClaw的適配。中科創達(深:300496)在2月11日宣布完成OpenClaw在旗下魔方派3與AIBOX兩大平台的全棧深度適配及規模化部署。北信源(深:300352)稱，其自主研發的信源密信產品已完成OpenClaw適配對接，若有相關業務，公司有能力憑借技術儲備提供解決方案及服務。



中科創達、北信源今日均高開高走，中科創達現升1.58%，報67.57元（人民幣．下同）；北信源彈3.67%，報7.06元。



第三方雲計算服務商優刻得(滬:688158)於1月下旬率先推出OpenClaw的雲端部署鏡像，相關服務已上線美國、新加坡、日本等多個海外節點。此外，公司近期將推出開箱即用的OpenClaw輕量應用雲主機，簡化部署流程，推動AI技術普惠化。



順網科技(深:300113)於2月初表示，其AI雲電腦內置DeepSeek、Qwen、OpenClaw等多類AI基礎應用，覆蓋圖片、視頻、音樂生成以及編程輔助等應用，用戶無需複雜部署即可擁有「雲端AI一體機」。



優刻得今日高開後拉升至漲停，現價45.38元；順網科技高開高走，現揚6.87%，報26.15元。



芯片算力環節也備受關注。集成電路設計企業瑞芯微(滬:603893)回應稱，公司RK3588、RK182X等多款芯片適合個人部署OpenClaw等AI Agent應用產品，當前已有基於公司RK3588並調用雲端大模型的AI Agent應用解決方案。同時，公司協處理器RK182X具備大算力、高帶寬優勢，支持各類智能終端設備在本地部署大模型並快速獲得端側AI Agent能力。



瑞芯微現升0.37%，報169.11元。

《經濟通通訊社9日專訊》