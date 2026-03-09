【ＡＩ】無錫擬推12條措施支持OpenClaw部署及開發，最高補貼500萬元

無錫高新區9日發布《關於支持OpenClaw等開源社區項目與OPC社區融合發展的若干措施（徵集意見稿）》，涵蓋基礎支持、產業落地、人才引育及安全合規等共計12條措施，單項支持最高達500萬元（人民幣．下同）。



在基礎部署及算力支持方面，措施提出，對提供免費部署與開發工具包的本地雲平台，給予最高100萬元的全額補貼。對使用區內智能算力平台的OPC項目，按實際費用給予補貼，每年每家最高30萬元。購買數據標註服務費用最高補貼50萬元，購買數據最高補貼10萬元。



*鼓勵利用OpenClaw開發工業大模型*



在工業場景應用方面，措施鼓勵企業利用OpenClaw開發工業大模型。對基於OpenClaw開發工業質檢、設備預測性維護等垂直大模型並通過國家備案的項目，獎勵50萬元；對具身智能機器人、智能質檢等關鍵技術突破，最高支持500萬元；鼓勵設立「AI+製造」聯合開源實驗室，對牽頭開發開源框架或制定行業標準的，最高獎勵100萬元。



安全與合規方面，措施強調，部署OpenClaw時必須通過國產化適配認證，降低供應鏈風險。提供OpenClaw服務的雲服務平台應用強制實施最小權限原則，禁止訪問敏感數據目錄，定期開展安全攻防演練。同時，探索設立「AI合規服務中心」，為企業提供數據跨境流動、知識產權保護等專項服務。

