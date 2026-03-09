  • 會員
09/03/2026 14:48

【ＡＩ】火山引擎上線ArkClaw：開箱即用的雲上SaaS版OpenClaw

　　3月9日上午消息，火山引擎正式上線ArkClaw，據官方介紹，這是一款開箱即用的雲上SaaS版OpenClaw，無需任何複雜配置，打開網頁即可使用24小時在線的AI助手。

　　目前，現有的「火山方舟Coding Plan」用戶可以搶先體驗ArkClaw，「Coding Plan Pro」用戶登陸即可同步使用ArkClaw，「Coding Plan Lite」用戶可以免費體驗7天。

　　據介紹，在功能方面，ArkClaw支持多種主流AI模型，包括Doubao-Seed-2.0系列、Kimi2.5、MiniMax2.5和GLM等。其中，ArkClaw與Doubao-Seed-2.0 Pro的協同作用，能夠提升處理複雜任務時的效率，尤其適合需要高效協作與智能決策的企業環境。

　　除了在網頁端進行交互，ArkClaw已適配多種主流即時通訊應用，並深度適配飛書OpenClaw官方插件。用戶使用飛書處理任務時，無需反復配置權限或者複製上下文給ArkClaw，即可處理飛書日程安排和提醒、複雜文檔和表格處理等任務。
《經濟通通訊社9日專訊》

