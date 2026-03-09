  • 會員
09/03/2026 13:54

【ＡＩ】廣東省據報承諾將以人工智能重塑產業格局

　　據《路透》報道，中國南部製造業和科技業中心廣東省的官員及企業高管上周五（6日）承諾，將在該省2萬億美元經濟體中全面推廣人工智能應用。此前一天，中國政府發布了「人工智能+」戰略，旨在將這項技術融入經濟發展的各個領域。

　　報道指，官員們在討論政府工作報告及五年政策藍圖的會議上作出上述表態。該文件首次將AI驅動的產業升級置於經濟增長的核心位置。

　　作為全球供應鏈的關鍵環節，廣東製造智能手機、家電和電動汽車等產品。在全球地緣政治緊張局勢加劇的背景下，該省部署AI的能力，也將影響歐盟和美國能否有效降低其供應鏈對中國依賴的風險。

　　廣東省省長孟凡利表示將深化「人工智能+」跨領域應用，推動人工智能大規模商業化。廣東省委書記黃坤明表示將加快新型基礎設施建設，包括大規模計算集群。

　　科技重鎮深圳市市長覃偉中稱，深圳正加速推進芯片製造設備、計算集群及電子設計自動化軟件等領域的國產替代進程，同時呼籲中央加大支持力度，構建自主可控的人工智能軟硬件生態系統，並推動中國主導的標準在人工智能、智能汽車等領域推廣。
《經濟通通訊社9日專訊》

