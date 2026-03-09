  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 11:03

《中國要聞》涉盲盒投訴最高一宗涉額達30萬元，中消協：警惕概率陷阱

▷ 2025年盲盒投訴平均涉訴4427元人民幣
▷ 單宗最高盲盒投訴涉30萬元人民幣
▷ 投訴涉信息不透明、過度消費及售後問題

　　據《央視新聞》報道，當前，盲盒消費憑借「未知驚喜」屬性，深受年輕消費者的喜愛，但相關消費爭議也呈增多趨勢。根據「全國消協智慧315」平台2025年受理的盲盒消費投訴顯示，消費者平均涉訴金額高達4427元人民幣，最高一宗投訴涉訴金額達30萬元人民幣。

　　據介紹，消費者投訴主要集中在信息不透明、誘導過度消費及售後服務延遲推諉等問題，既有成年消費者為獲取隱藏款式出現持續地不理性消費、累計消費金額較高的情況，也有未成年人未經監護人知曉或者同意、多次下單購買以盲盒形式銷售的潮玩、卡片、美妝等商品的情況。

　　為更好地保護廣大消費者合法權益，推動盲盒消費健康有序發展，中國消費者協會作出消費提示，包括正視購買需求，切勿衝動消費，而消費者購買盲盒時需明確以下幾點：

　　一是隱藏款、限量款的實際獲得概率極低，切勿非理性購買；二是購買前查看商家標明的核心規則，如商品種類、數量、各款式抽取概率、隱藏款投放數量、退貨政策等，切勿盲目消費。

　　三是要警惕「內部渠道價」「廠家直銷」「必中」「超高概率」等宣傳話術，防範「貨不對板」「二次銷售」「虛假宣傳」等陷阱，切勿為「社交貨幣」標籤支付不合理溢價；四是樹立理性消費觀，根據自身經濟狀況與實際需要，事先設定好支出上限和購買數量，不因一時好奇、與人攀比或盲目跟風而頻繁高額消費，切勿抱有「再試一次或許就能回本」的賭博心態。

　　另外，中國消費者協會提醒，要提高安全意識，關注特殊品類；保存消費憑證，依法理性維權。
《經濟通通訊社9日專訊》

