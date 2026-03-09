  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開0.62%失四千一，王毅稱今年是中美關係「大年」

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指低開0.62%報4098.7點，失守4100點
▷ 王毅稱今年是中美關係「大年」，高層交往議程已定
▷ 中東戰事推升原油價格至每桶100美元以上，全球股市下跌

　　中東戰事推動原油價格飆升至每桶100美元以上，通脹擔憂下美股股指期貨、日韓台股市盤初全線跳水，目前台股大跌6%，韓股挫8%。滬深股市今早難獨善其身而低開，滬綜指低開0.62%，報4098.7點，甫開市已經失守四千一，深成指更低開1.78%，創業板指低開2.37%。

　　中國證監會主席吳清6日在全國人大四次會議經濟主題記者會表示，「十五五」時期將完善中國特色穩市機制建設，並表示將擇機發布實施深化創業板改革的總體方案。人行行長潘功勝在同一場合稱今年將實施好適度寬鬆貨幣政策，將促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策重要考量；將靈活、高效運用降準及減息等貨幣政策工具。

　　中國外交部部長王毅8日在人大會議外交主題記者會上發言，表示今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已擺在桌面上；雙方現在需要為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。

　　王毅表示，中國和美國對世界有重大影響，但多極共存才是國際格局應有的樣子，中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」的邏輯。王毅稱，中國領導人多次在國際上強調，無論國際形勢如何演變，無論自身發展到什麼程度，中國都永不稱霸、永不擴張。他說，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。

　　另外，人民銀行公布，今日進行485億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1350億元逆回購到期，即今日淨回籠865億元。本周公開市場將有2776億元逆回購到期。
《經濟通通訊社9日專訊》

