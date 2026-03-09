《Ｂ股行情》上證B股指數平收，深證B收跌0.7%

上證B股指數收升不足0.1%，報267.06點。深證B股指數收跌0.7%，報1216.17點。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/03/2026 15:07
