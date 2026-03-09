《Ａ股行情》中東衝突未有緩和跡象，滬指跟隨亞股頹勢收跌0.67%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬深股市跟隨中東戰爭持續下亞洲股市的頹勢，滬綜指今日收跌0.67%報4096.6點，再失四千一關，最低見4052點，深成指收低0.74%，創業板指跌0.64%。成交放量，滬深兩市全日交易額2.65萬億元（人民幣．下同），較上日大增4474億元或20%。港口航運概念集體下挫，航空、半導體板塊大跌。不過，市場認為中東衝突對中國宏觀經濟影響不大，A股「慢牛」趨勢料不改。



內地2月通脹表現強於預期，CPI同比漲幅創逾三年新高，其中核心CPI同比漲幅更是創下近七年最高；PPI同比跌幅亦進一步縮至19個月最窄。分析指出，數據主要受春節因素影響，假日消費需求帶動服務價格強勁上漲，中東地區的緊張局勢料繼續給PPI帶來提振，至少3月數據會有進一步改善；但鑒於形勢的不明朗，中國貨幣政策料維持寬鬆，年內降準降息可能性仍較高。



油價飆升逾25%，創2022年年中以來新高。部分主要產油國削減供應，加之美以與伊朗衝突擴大引發航運長時間中斷疑慮，令市場恐慌情緒加劇。今日滬深能源板塊逆市勁揚，煤炭行彈3.6%，石油指數升3.2%。



騰訊雲工程師3月6日在深圳騰訊大廈北廣場免費安裝OpenClaw（俗稱「龍蝦」），近千名開發者與AI愛好者在大廈門口排起長隊捧場。隨後，深圳龍崗和無錫高新區等出台措施，支持OpenClaw發展；多家「養龍蝦」A股股價水漲船高，優刻得(滬:688158)升20%封板，北信源(深:300352)收高11.3%，中科創達(深:300496)升6.2%。





表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4615.46 -0.97 上證指數 4096.60 -0.67 11941.10 深證成指 14067.50 -0.74 14534.40 創業板指 3208.58 -0.64 科創50 1390.48 -1.69 B股指數 267.06 +0.01 2.25 深證B指 1216.17 -0.72 0.75

《經濟通通訊社9日專訊》