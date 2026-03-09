《香江策論－張憶東》港股IPO、再融資及解禁對港股行情的影響--順勢而為，基本面為王

港股IPO、再融資熱度與市場行情同頻共振。融資高峰通常與市場上行的階段性高點同步出現，例如2010年與2015年。2025年在恒生指數全年上漲約28%的背景下，港股IPO市場顯著回暖，根據WIND數據，全年IPO募資總額達2857億港元，同比增224%；IPO與上市後再融資合計募資規模達6459億港元，2024年僅1922億港元。



2026年IPO融資規模有望延續修復趨勢，同時，港股IPO供給結構也在持續優化。2025年港股IPO募資額創2022年以來新高。2026年在內地和香港政策呵護、優質新興產業龍頭赴港上市熱度保持以及國際資本回流等因素推動下，全年港股IPO募資規模有望突破3000億港元，延續2024年以來的修復趨勢。港交所行政總裁陳翊庭披露，截至2月下旬，港交所IPO集資額已達去年全年的四分之一以上，共有488家企業排隊等候上市。當前排隊及儲備項目主要集中在科技與醫療行業等成長型行業，有助於港股市場持續引入具備長期增長潜力的優質企業，有望提升港股市場中新興成長行業的權重。



IPO密集上市對港股指數層面衝擊有限，香港SFC新增五大監管要求以推動IPO「數量擴張」轉向「質量優先」。



作為國際金融中心，香港實行的是「混業經營、分業監管」的金融體制，新股發行帶來的階段性供給壓力通常能夠被市場資金吸收，更多是導致二級市場的結構性衝擊，而非系統性風險。2026年1月30日，SFC正式發布通函，新增五大監管要求：1) 項目負荷管控：保薦人主要人員(Principals)同時監督的活躍上市項目不得超過六宗。2) 收到2025年聯合函件的13家保薦人（佔市場七成份額）及資源緊張機構，須三個月內完成強制內部檢討與披露義務；3) 審理標準收緊：以暫停流程強化威懾；4) 從業人員資質升級：考試門檻提高；5) 文件質量與流程規範。如此，讓企業審慎評估赴港上市必要性，避免「上市即破發」風險。



2026年港股解禁供給高峰臨近，更多體現為結構性擾動而非系統性風險。



批量IPO後鎖定期（上市約半年至一年後）結束形成的解禁供給，從時間分布來看，2026年上半年港股解禁規模預計超過4500億港元；2026年9月預計將迎來約5816億港元的解禁高峰窗口，主要來源為紫金黃金國際解禁市值約4955億港元。



宏觀基本面與全球流動性環境仍是決定港股市場趨勢的核心因素，解禁更多體現為結構性擾動而非系統性風險。



首先，2026年下半年基於美國中期選舉和美聯儲降息周期，港股解禁高峰的影響將有驚無險。基於港股百億級解禁事件的歷史數據，恒生指數在解禁窗口期（T-20至T+20個交易日）沒有出現系統性下跌，而是呈現「解禁前波動放大、解禁落地後企穩」的特徵。



其次，從行業結構來看，2026年解禁規模通常集中在信息技術、可選消費和醫療三大核心板塊，解禁密集期可能放大板塊層面的階段性波動。



風險提示：全球流動性環境變化、海外利率波動、國際資本流動以及個股解禁後的實際減持行為。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



