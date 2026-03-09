  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

09/03/2026 14:03

《Ａ股焦點》碳酸鋰期貨翻紅，A股鋰礦概念震盪回升，海南礦業漲停

　　鋰礦概念午後震盪回升，海南礦業(滬:601969)漲停，大中礦業(深:001203)漲超5%，鹽湖股份(深:000792)彈近4%，比亞迪A(深:002594)、國軒高科(深:002074)、億緯鋰能(深:300014)升逾3%。

　　消息面上，廣期所碳酸鋰期貨主力合約早盤一度跌超9%，此後持續回升翻紅，現漲超4%。

*津巴布韋鋰礦禁令已影響發貨*

　　津巴布韋礦業部上月25日發布官方聲明，對所有原礦及鋰精礦實施緊急出口禁令，規定只有在津巴布韋國內擁有合法採礦權，並建有選礦加工廠的企業，才能申請出口許可。據Mysteel調研，津巴布韋此項禁令已實質性影響發貨。禁令前已發運的海漂貨載（約2.5萬噸鋰精礦）可正常抵達，但後續所有未加工礦物（包括硫酸鋰、鋰精礦）的發運均已暫停，具體解禁時間未定，對中期原料供應形成約束。

　　Mysteel預計，碳酸鋰價格短期將在13萬-17萬元人民幣/噸的區間內呈現震盪格局。中期視角下，考慮到供給擾動持續、儲能及配套充電設施等增量需求明確，對價格走勢維持謹慎偏多的看法。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

開戰了：連日來的戰事觀察與個人感覺

09/03/2026 12:23

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

美國想在伊朗投入多少錢？

08/03/2026 11:00

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區