《Ａ股焦點》碳酸鋰期貨翻紅，A股鋰礦概念震盪回升，海南礦業漲停

鋰礦概念午後震盪回升，海南礦業(滬:601969)漲停，大中礦業(深:001203)漲超5%，鹽湖股份(深:000792)彈近4%，比亞迪A(深:002594)、國軒高科(深:002074)、億緯鋰能(深:300014)升逾3%。



消息面上，廣期所碳酸鋰期貨主力合約早盤一度跌超9%，此後持續回升翻紅，現漲超4%。



*津巴布韋鋰礦禁令已影響發貨*



津巴布韋礦業部上月25日發布官方聲明，對所有原礦及鋰精礦實施緊急出口禁令，規定只有在津巴布韋國內擁有合法採礦權，並建有選礦加工廠的企業，才能申請出口許可。據Mysteel調研，津巴布韋此項禁令已實質性影響發貨。禁令前已發運的海漂貨載（約2.5萬噸鋰精礦）可正常抵達，但後續所有未加工礦物（包括硫酸鋰、鋰精礦）的發運均已暫停，具體解禁時間未定，對中期原料供應形成約束。



Mysteel預計，碳酸鋰價格短期將在13萬-17萬元人民幣/噸的區間內呈現震盪格局。中期視角下，考慮到供給擾動持續、儲能及配套充電設施等增量需求明確，對價格走勢維持謹慎偏多的看法。

《經濟通通訊社9日專訊》