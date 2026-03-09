《Ａ股焦點》OpenClaw概念再度拉升，順網科技、拓維信息等多股漲停

午後OpenClaw概念再度拉升，順網科技(深:300113)、優刻得(滬:688158)、寧波建工(滬:601789)、拓維信息(深:002261)現均漲停。漢得信息(深:300170)現揚超16%，首都在線(深:300846)漲超14%，平治信息(深:300571)升逾8%，龍芯中科(滬:688047)升逾7%。



消息面上，3月6日，騰訊雲工程師為用戶免費提供OpenClaw的一站式安裝服務，近千人在騰訊樓下排隊的場面刷屏社交媒體。面對這一技術熱潮，深圳龍崗區於3月7日出台專項支持政策，鼓勵提供免費OpenClaw部署服務，並對向國際主流社區貢獻關鍵代碼、在技能交易平台開發上架龍崗優勢產業相關技能包、開發與具身智能設備結合的應用項目的，經認定後給予最高200萬元人民幣補貼。



無錫高新區亦於今日發布《關於支持OpenClaw等開源社區項目與OPC社區融合發展的若干措施（徵集意見稿）》，涵蓋基礎支持、產業落地、人才引育及安全合規等共計12條措施，單項支持最高達500萬元。

