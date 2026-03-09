  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

09/03/2026 14:37

《Ａ股焦點》OpenClaw概念再度拉升，順網科技、拓維信息等多股漲停

　　午後OpenClaw概念再度拉升，順網科技(深:300113)、優刻得(滬:688158)、寧波建工(滬:601789)、拓維信息(深:002261)現均漲停。漢得信息(深:300170)現揚超16%，首都在線(深:300846)漲超14%，平治信息(深:300571)升逾8%，龍芯中科(滬:688047)升逾7%。

　　消息面上，3月6日，騰訊雲工程師為用戶免費提供OpenClaw的一站式安裝服務，近千人在騰訊樓下排隊的場面刷屏社交媒體。面對這一技術熱潮，深圳龍崗區於3月7日出台專項支持政策，鼓勵提供免費OpenClaw部署服務，並對向國際主流社區貢獻關鍵代碼、在技能交易平台開發上架龍崗優勢產業相關技能包、開發與具身智能設備結合的應用項目的，經認定後給予最高200萬元人民幣補貼。

　　無錫高新區亦於今日發布《關於支持OpenClaw等開源社區項目與OPC社區融合發展的若干措施（徵集意見稿）》，涵蓋基礎支持、產業落地、人才引育及安全合規等共計12條措施，單項支持最高達500萬元。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

開戰了：連日來的戰事觀察與個人感覺

09/03/2026 12:23

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

美國想在伊朗投入多少錢？

08/03/2026 11:00

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區