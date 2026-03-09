  • 會員
09/03/2026 09:23

【人行操作】人行485億逆回購利率持平，淨回籠865億

　　人民銀行公布，今日進行485億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。

　　公開市場今日有1350億元逆回購到期，即今日淨回籠865億元。

　　本周公開市場將有2776億元逆回購到期，其中，周一至周五分別到期1350億元、343億元、405億元、230億元、448億元。
《經濟通通訊社9日專訊》

