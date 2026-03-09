  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

09/03/2026 14:48

《中國要聞》梁建章：建議允許單身女性採用輔助生殖技術，構建生育友好型社會

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 梁建章建議允許單身女性使用輔助生殖技術
▷ 原衛生部2003年規定限制單身婦女實施該技術
▷ 中國30歲女性未婚率2023年達20.16%

　　攜程(09961)聯合創始人、人口經濟學家梁建章在「三八婦女節」當天發布《建議允許單身女性採用輔助生殖技術》一文，稱「我們建議允許單身女性采用輔助生殖技術，這既是對女性生育權的尊重，也是適應生育支持政策、構建生育友好型社會的必然要求」。

　　梁建章認為，原衛生部於2003年發布的《人類輔助生殖技術規範》中，「禁止給不符合國家人口和計劃生育法規和條例規定的夫婦和單身婦女實施人類輔助生殖技術」這一條規定，源於當時的限制生育政策。但在政策已轉向支持生育的今天，該規定已顯現出明顯的滯後性。更值得警惕的是，政策的限制並未消除需求，反而催生了地下輔助生殖產業鏈。

　　其中，據山東媒體去年5月報道，一家名為「江蘇南京南泰中西醫結合醫院」的機構，稱不僅能提供試管輔助生殖服務，還支持女性選擇捐精者的學歷、身高、長相，並與其見面，院方工作人員更稱，該院「一個月能接三四十單」。而據《中國人口和就業統計年鑒2024》數據，中國30歲女性未婚率在2023年上升到20.16%。

　　梁建章認為，「在單身女性中，雖然很多人不願意『將就著』結婚，但其中渴望當母親的人大有人在」，雖然「我們始終更加倡導傳統家庭的價值觀，並不認為應該鼓勵非婚生育。但是，不鼓勵並不代表必須加以限制和禁止」，對於有能力和意願去獨立撫養小孩的女性，不該受到制度上的歧視，她們也應當公平地獲得生育權和社會福利，「這既是對於個體權利的尊重，更是構建生育友好型社會的重要組成部分」。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

開戰了：連日來的戰事觀察與個人感覺

09/03/2026 12:23

中東戰火

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區