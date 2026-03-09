《中國要聞》梁建章：建議允許單身女性採用輔助生殖技術，構建生育友好型社會

攜程(09961)聯合創始人、人口經濟學家梁建章在「三八婦女節」當天發布《建議允許單身女性採用輔助生殖技術》一文，稱「我們建議允許單身女性采用輔助生殖技術，這既是對女性生育權的尊重，也是適應生育支持政策、構建生育友好型社會的必然要求」。



梁建章認為，原衛生部於2003年發布的《人類輔助生殖技術規範》中，「禁止給不符合國家人口和計劃生育法規和條例規定的夫婦和單身婦女實施人類輔助生殖技術」這一條規定，源於當時的限制生育政策。但在政策已轉向支持生育的今天，該規定已顯現出明顯的滯後性。更值得警惕的是，政策的限制並未消除需求，反而催生了地下輔助生殖產業鏈。



其中，據山東媒體去年5月報道，一家名為「江蘇南京南泰中西醫結合醫院」的機構，稱不僅能提供試管輔助生殖服務，還支持女性選擇捐精者的學歷、身高、長相，並與其見面，院方工作人員更稱，該院「一個月能接三四十單」。而據《中國人口和就業統計年鑒2024》數據，中國30歲女性未婚率在2023年上升到20.16%。



梁建章認為，「在單身女性中，雖然很多人不願意『將就著』結婚，但其中渴望當母親的人大有人在」，雖然「我們始終更加倡導傳統家庭的價值觀，並不認為應該鼓勵非婚生育。但是，不鼓勵並不代表必須加以限制和禁止」，對於有能力和意願去獨立撫養小孩的女性，不該受到制度上的歧視，她們也應當公平地獲得生育權和社會福利，「這既是對於個體權利的尊重，更是構建生育友好型社會的重要組成部分」。

《經濟通通訊社9日專訊》