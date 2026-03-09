【ＡＩ】AI短劇《霍去病》以超低成本電影級質素走紅，三六零周鴻煒為製作平台實控人

內地AI短劇《霍去病》上線一個多月以來，以「超低成本、超高流量」引發大量關注，其背後團隊深圳元創智尋科技有限公司（下稱「元創智尋」）也成為焦點。據天眼查App顯示，這家去年2月才成立的公司由北京三六零數智科技有限公司的孫公司北京奇元科技有限公司百分百控股，實際控制人為360集團(滬:601360)創始人周鴻禕。



據內媒此前報道，《霍去病》共80集，導演楊涵涵此前從未從事過影視相關行業，製作團隊包括楊涵涵在內只有3人，僅耗費48小時和不到3000元成本，便做出這部全網播放量破5億的短劇，劇情、畫面細節都達到電影級。



*導演楊涵涵否認有80集和5億流量，3000元成本僅算力成本*



不過，楊涵涵近日在社交平台帳號回應傳聞稱，該劇80集是訛傳，目前只製作了1集，分別是4分多鐘和6分鐘兩個版本；3000元成本僅是算力成本，不包含人力成本；該短片參與人數為3人，但是整個團隊有20人；「5億播放量」信源來自台灣東森新聞，「個人無法對這個數據準確統計，於是在未經嚴謹統計的前提下採信了」。



楊涵涵並稱，其團隊是短劇《霍去病》的唯一團隊，團隊用「納米漫劇流水線」完成全部生產流程。納米漫劇流水線官方公眾號顯示，其為內地首個工業級AI漫劇智能體生產平台，元創智尋是其關聯公司。



*周鴻禕：AI技術可助短劇成本降百倍、速度增幾十倍*



周鴻禕則在8日於個人社交平台發布視頻，指短劇正在成為一種新的文化輸出，此前囿於成本等因素影響，影視拍攝受限，而AI技術可以幫助短劇從「拍攝」轉變為「生成」，不僅能使成本降低百倍，而且速度效率可能提升幾十倍，產量規模大幅提升。短劇甚至可以和遊戲合二為一，從而創造出一個龐大的產業發展機會。



但周鴻禕也提到，用AI做短劇還面臨很多挑戰，比如在100集的短劇裏，如何保證人物、道具、場景、故事情節的一致性等，都需要進一步突破技術限制。他還專門介紹了納米漫劇流水線，稱借助該平台，「一個剛畢業的大學生經過半年培訓，一個人一天就能生產好幾集短劇」。



納米漫劇流水線今年1月30日正式開啟公開測試，2月14日首批接入Seedance 2.0。據報納米漫劇流水線目前已與保利影業、華視娛樂、奇想文化、友和文化、興藝凱晨、九紫源AI等多家頭部公司達成合作。

《經濟通通訊社9日專訊》