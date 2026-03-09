  • 會員
09/03/2026 17:04

蔚來李斌：超快充再快也無法超越換電速度，頻繁超快充或損車輛安全性

　　蔚來(09866)創始人李斌近日做客央視對話欄目時，談到了電動汽車「超快充」和「換電模式」之間的爭議。他認為，兩者並不存在根本矛盾，而是為了解決不同使用場景下的補能需求，不過超快充技術雖然在進步，但如果使用頻率過高，會對電池的壽命、健康度以及長期的安全性造成一定程度的影響。相比之下，換電模式在解決電池長壽命問題上具有明顯的體系性優勢。

　　李斌指，從補能效率來看，超快充再快也無法超越換電的速度。換電過程完全自動化，用戶毋須下車即可在3分鐘內完成補能，這種便捷性是目前充電技術難以企及的。在極端環境下，換電模式的優勢更加突出。例如在零下40攝氏度的極寒地區，換電不受低溫預熱和電網負荷的影響，能有效避免節假日高峰期充電站大排長龍的尷尬局面。

　　李斌並指，目前大多數新能源汽車的電池質保標準為8年或16萬公里，而車輛的實際使用壽命通常在15年以上，電池老化是不可迴避的問題。頻繁的超快充會加速電池衰減，損害車輛的長期安全性。換電模式通過集中式的監測與維護，讓電池在每次進入換電站時都相當於進行了一次深度體檢，系統能夠及時攔截異常電池，確保流通中的電池始終處於最佳狀態。這不僅極大地延長了電池的使用壽命，還支持老用戶通過換電無感升級最新的高續航電池。
《經濟通通訊社9日專訊》

