etnet專輯
09/03/2026 10:02

【數據解讀】統計局：春節錯月疊加消費需求恢復，CPI同比創近三年高

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年2月中国CPI同比涨1.3%，环比涨1.0%
▷ 服务价格同比涨1.6%，食品价格转涨1.7%
▷ 机票、黄金、汽油价格分别涨29.1%、76.6%、3.1%

　　國家統計局公布，2026年2月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.3%，升幅優於預期的0.8%，較1月擴大1.1個百分點，並創2023年1月以來最高；環比則漲1.0%，漲幅較1月擴大0.8個百分點。

　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，2月份，受春節因素影響，CPI環比上漲1.0%，同比上漲1.3%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.8%。

*服務價格漲幅擴，食品價格轉漲*

　　從同比看，春節錯月疊加消費需求恢復影響，全國CPI漲幅擴大至近三年來最高。其中，服務價格上漲1.6%，漲幅比上月擴大1.5個百分點，影響CPI同比上漲約0.75個百分點。服務中，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格由上月下降轉為分別上漲29.1%、19.8%、12.5%和5.4%。

　　工業消費品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，黃金飾品價格上漲76.6%，漲幅小幅回落；家用器具、家庭日用雜品和服裝價格分別上漲5.3%、2.6%和2.0%；汽油價格下降9.8%；小汽車價格下降1.2%。

　　食品價格由上月下降0.7%轉為上漲1.7%，影響CPI同比上漲約0.30個百分點。食品中，鮮菜、牛肉、羊肉和鮮果價格漲幅在5.9%-10.9%之間，漲幅比上月均有所擴大，合計影響CPI同比上漲約0.41個百分點；豬肉和雞蛋價格分別下降8.6%和3.0%，降幅比上月均有收窄，合計影響CPI同比下降約0.18個百分點。

*CPI環比漲幅近兩年高，食品價轉漲*

　　從環比看，全國CPI漲幅為近兩年來最高，主要是受春節假期較長消費需求集中釋放影響，服務價格上漲較多，漲幅高於季節性水平。服務價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI環比上漲約0.54個百分點。服務中，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲31.1%、24.7%、15.8%和7.3%，四項合計影響CPI環比上漲約0.32個百分點，佔CPI總漲幅超三成。

　　工業消費品價格上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，受國際金價上行影響，國內黃金飾品價格上漲6.2%，國際地緣政治衝突對能源價格影響傳導作用顯現，國內汽油價格上漲3.1%，兩項合計影響CPI環比上漲約0.12個百分點。

　　儘管食品價格由上月持平轉為上漲1.9%，但漲幅仍低於季節性水平，影響CPI環比上漲約0.33個百分點。
《經濟通通訊社9日專訊》

