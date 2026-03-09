【ＦＯＣＵＳ】極端油價仍未至，糧食危機暗發酵

【FOCUS】殺父之仇，不共戴天？遭美國「斬首」的哈梅內伊(Ali Khamenei)，繼任者落於其子穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)之際，布油、美油周一（9日）直逼120美元，再顯巴菲特(Warren Buffett)「奧馬哈先知」頭銜非浪得虛名。若參考歷史，油價走勢恐仍未到極端時，震盪或外溢至糧食。



*「強硬派」上位，助長石油危機*



由宗教領袖組成的「專家會議」(Assembly of Experts)未經特朗普「批准」，投票推舉穆傑塔巴繼任伊朗第三任最高領袖。無論其在位會否長久，都意味份屬「強硬派」的伊斯蘭革命衛隊(IRGC)影響力進一步穩固，以及侵侵心心念念的德黑蘭「無條件投降」希望渺茫。



上周剛創下1982年有記錄以來最大單周漲幅(34.5%)的美油，今早一度升穿119美元，刺激全美平均汽油零售價漲至3.45美元，刷新特朗普第二任期新高。機構測算，如美油續漲至125美元，當地CPI或見4%。



新一輪石油危機近在咫尺，全球股市慘淪提款機，惟與「油」相關的例外--位列巴郡第五大持倉的雪佛龍，股價刷新歷史紀錄；排第六的西方石油，去年第四季雖進行了45億美元的減值 ，但年初至今累計升幅高達32%；USO、UCO兩大美國石油相關ETF短短5天雙雙飆逾三成；中石油(00857)、中海油(00883)同創新高。



*貨幣貶值周期，補漲音樂椅難停*



眼見距離美國中期選舉只剩8個月，但中東局勢似愈趨失控。近乎停滯的霍爾木茲海峽交通 ，令伊拉克、科威特、阿聯酋等產油國的儲油空間接近耗盡，並紛紛啟動減產，其中伊拉克的日產量已從開戰前的430萬桶驟減至130萬桶。此外，位於德黑蘭的多個石油基礎設施周末遭以色列襲擊，據報引發了跟美以首個「重大分歧」，因華府擔心此舉進一步推高油價。



回看歷史，每一次油價出現劇烈上漲，都伴隨金、銀的同步上行，例如70年代兩次石油危機 、2008年金融海嘯、2021年俄烏戰爭。儘管能源在貨幣貶值周期中的反應往往姍姍來遲，但最終都會補漲。因此，當金銀早已率先突破，自2022年中以來拾級而下的油價，正面臨貨幣貶值、擴產艱難、地緣不穩的三重逆風，恐隨時超預期破頂。



*化肥供應受阻，食品通脹恐重臨*



倘若油價持續居高不下，下一張骨牌將是波斯灣的化肥產業，因供應全球逾三分一尿素（氮肥）、近四分一氨肥、近五分一磷肥的伊朗、沙特、卡塔爾、阿聯酋、巴林，嚴重依賴霍爾木茲海峽出口。而鑑於食品價格跟能源價格高度相關，或預示全球食品通脹即將迎來顯著轉折。



無獨有偶，國家統計局今早公布的2月CPI按年漲1.3%，創近三年新高，其中食品價格由1月下降0.7%轉為上漲1.7%。儘管數據主因春節季節性因素，但遠高於預期(0.8%)疊加中東局勢，或強化中國再通脹敘事，留意大宗商品上漲的音樂椅愈加熱鬧。