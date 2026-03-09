  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 07:52

《滬／深股通》新易盛(300502)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(6日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2027.42
佰維存儲(688525)1602.51
特變電工(600089)1204.30
東方電氣(600875)1167.78
亨通光電(600487)1113.85
貴州茅台(600519)1024.54
兆易創新(603986)982.76
國電南瑞(600406)933.47
中國石油(601857)916.87
廈門鎢業(600549)881.95

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
新易盛(300502)3208.35
寧德時代(300750)2554.19
天孚通信(300394)2524.24
中際旭創(300308)2492.47
東山精密(002384)2284.47
華工科技(000988)2269.90
濰柴動力(000338)1352.10
牧原股份(002714)1161.72
勝宏科技(300476)1100.59
陽光電源(300274)1005.33

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

