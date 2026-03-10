《駐京專電》人行宣昌能：亞洲各國央行應加強宏觀經濟政策協調與合作

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國際貨幣基金組織與泰國央行5日至6日聯合舉辦「亞洲2050」國際會議。會議聚焦亞洲未來經濟增長前景、人口結構與技術轉型以及中央銀行政策應對等問題，人民銀行副行長宣昌能應邀出席並就「亞洲中央銀行面臨的挑戰」議題發言。



宣昌能指出，新興市場經濟體面臨多重機遇與挑戰，人口結構變化、技術進步以及地緣政治等因素對經濟增長、就業和金融穩定產生深遠影響。亞洲各國中央銀行應致力於提升國內經濟韌性，完善貨幣政策框架，加強宏觀經濟政策協調與合作，攜手推進全球經濟治理改革，更好應對外部衝擊。中方願繼續深化與各方合作，為促進區域和全球經濟穩定增長作出積極貢獻。



*堅持實施好適度寬鬆的貨幣政策*



宣昌能表示，中國增長動能穩健，科技創新活躍，新質生產力加快發展，經濟結構不斷轉型升級，就業總體保持平穩，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，中國經濟展現出較強韌性。中國持續推進基礎設施綠色和數字化轉型升級，提升了全球綠色技術與數字產品的可及性和可負擔性，為全球綠色和數字化轉型提供了重要的公共產品。人民銀行堅持實施好適度寬鬆的貨幣政策，為經濟持續向好創造適宜的貨幣金融環境。同時持續完善貨幣政策框架，更加注重發揮利率等價格型調控工具的作用，進一步健全市場化的利率調控機制，豐富貨幣政策工具箱，健全包括維護資本市場穩定安排在內的結構性貨幣政策工具體系，研究建立特定情形下對非銀機構的流動性支持機制。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》