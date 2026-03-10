《神州頭條》財經報章頭版摘要：南向港股通單日淨買入創紀錄

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全國人大會議舉行第二次全體會議，習近平等出席

十四屆全國人大四次會議9日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，審議全國人民代表大會常務委員會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。



多位全國人大代表認為，「兩高」工作報告釋放積極訊號

3月9日，最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告提請十四屆全國人大四次會議審議。多位全國人大代表認為，「兩高」工作報告以法治化建設和司法手段為資本市場健康發展護航，釋放出積極訊號。



耐心資本服務「硬科技」創業投資錨定產業新賽道

今年的政府工作報告提出，高效用好國家創業投資引導基金，大力發展創業投資、天使投資，政府投資基金要帶頭做耐心資本，推動更多初創企業加快成長為科技領軍企業。拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重。





《上海證券報》



以實幹開新局，上市公司代表委員錨定「十五五」新目標

奮進「十五五」，企業勇擔當。「十五五」藍圖繪就，來自各行各業的上市公司代表委員熱議「十五五」規劃綱要草案，並將之作為企業謀求高質量發展的行動綱領，精心謀劃著企業未來五年的「施工圖」。



資本市場包容性改革激活科技創新全鏈條

「增強資本市場制度包容性、適應性」是「十五五」規劃綱要草案提出的明確要求。中證監主席吳清日前表示。業內人士看來，資本市場服務科技創新的包容性改革已進入縱深推進階段，通過制度創新，有助於打通從技術研發到產業化的資本循環全鏈條，助力新質生產力的發展。





《證券時報》



「數說」交通、農業、體育，「部長通道」傳遞民生溫度

全國人大會議舉行第二場「部長通道」，交通運輸部部長劉偉、農業農村部部長韓俊、國家體育總局局長高志丹依次亮相，用數字說話，圍繞「十五五」時期經濟高質量發展，介紹交通基建、糧食安全、鄉村振興、體育產業等領域的重點任務與實施路徑，傳遞民生溫度。



中國資產韌性足，南向港股通單日淨買入創紀錄

在中東局勢衝擊等因素影響下，昨日亞太股市整體遭遇調整，但包括A股、港股市場在內的中國權益類資產卻表現出更強的韌性。當天恒生指數收盤跌1.35%，南向資金大舉「掃貨」港股，全天淨買入約372億港元，刷新南向港股通資金單日淨買入歷史紀錄。總體上看，2026年以來，南向港股通資金呈現大幅淨買入，年內累計淨買入額超過1800億港元。此外，當天港股通標的股大面積調整，其中東亞銀行、國富量子等42股被調入港股通標的名單，瑞安房地產、百富環球等25股則被調出。