《鍾之日記》寧王領跑港股彈，「龍蝦」熱起股價揚

3月10日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普暗示對伊朗戰事可能很快結束，隔晚美股上演「大奇蹟」走勢先挫後升，港股進一步向上修復，恒指高開逾300點。寧德時代(03750)去年業績超預期，領升藍籌，恒指午市升幅擴大至逾500點，全日收市則升551點或2.2%，報25959。全日主板成交逾3309億元。



*進出口貿易數據勝預期，A股縮量收升*



中國1-2月貿易數據超預期，緩和了市場對經濟基本面的擔心，但中東不確定性仍困擾投資者。滬深股市今日反彈，滬綜指收升0.65%至4123.14點，重返4100點，深成指也漲2.04%，創業板指更揚3.04%。兩市全天成交約2.4萬億元人民幣，較上日減9.4%。



國家統計局公布，1-2月以美元計價出口同比大增21.8%，進口亦增19.8%，均遠優預期；1-2月貿易順差2136.2億美元，創歷史同期最高。分析人士認為，在出口表現強勁、且官方增長目標較低的背景下，中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。



地緣風險方面，美國總統特朗普預測中東戰爭可能很快結束。與此同時，伊朗強硬派展示對新任最高領袖穆杰塔巴的忠誠，這表明伊朗短期內並不準備退讓。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人更稱，如果美以持續發動襲擊，伊朗將不允許「一公升的石油」從該地區出口。今日能源板塊回調，石油板塊指數大跌6.6%，煤炭跌3.5%，中國石油(滬:601857)收挫7.2%。



《路透》引述投資人士分析，中東短期擾動將進一步加速中國資產作為海外資金避風港的長期趨勢，政治穩定性、國力、軍事實力的上行、大國擔當等核心因素將持續吸引海外資金。加上內部經濟預期改善，疊加美元周期高位與人民幣匯率升值趨勢的共同驅動下，市場在2026年有望打開上方空間。



*寧德時代財報超預期，股價漲9%領跑藍籌*



電動車電池巨頭寧德時代(03750)去年淨利同比大增超四成、績後股價急升9.7%，最終保持高位收市，全日漲9.3%，報550元，為表現最佳藍籌股。



寧德昨晚發布2025年年度報告，2025年實現營收4237.02億元（人民幣．下同），同比增長17%；歸母淨利潤722.01億元，同比增長42.28%；每股盈利16.14元，派末期股息每股6.957元。公司2025年業績穩定增長，日賺約1.98億元，營收及淨利潤均創歷史新高。值得一提，四季度單季淨利潤增速則為兩年半來最快。



寧德時代指出，去年動力電池銷量541GWh，按年增長41.85%，全球市佔率突破歷史新高。根據SNE Research統計，集團去年在全球動力電池使用量市佔率提升1.2個百分點至39.2%，鋰電池銷量增長近四成至661GWh，儲能電池銷量121GWh，增長29.13%。



集團同時坦言，隨著全球新能源市場快速發展，國內外企業電池產能快速擴張，存在市場競爭加劇的風險，公司持續將研發創新作為發展的根本推動力，不斷升級產品性能和質量、提升營運效率及降低生產成本。另將不斷深化全球供應鏈布局，並持續完善供應鏈管理體系。



瑞銀稱，寧德時代第四財季及全年淨利潤按年增長優於該行及市場預期。集團管理層對2026年電動車及儲能需求保持信心。目前，其商品價格轉嫁機制仍順暢，管理層指出儲能項目價格趨勢緊跟市場。此外，自上一輪原材料成本通脹以來，寧德時代已強化成本控制能力，因此管理層不預期未來季度利潤出現大幅波動。該行將寧德時代目標價定於660元，給予「買入」評級。



中信里昂發表研究報告指，寧德時代2025年第四財季及全年業績超出預期，一如既往穩健，但市場應放眼更遠，因為所有目光將聚焦於一個月後寧德時代再次公布的2026財年第一季度業績。該行相信，2026年第一財季將證明電池製造商如何抵禦原材料成本飆升。年初至今鋰價上漲可能導致第一財季利潤率承壓，但寧德時代應能比同行更好地抵禦成本通脹。該行重申對寧德時代H股的「高度確信優於大市」評級，目標價710元。



*騰訊、智譜推類「龍蝦」產品，股價齊上揚*



開源AI智能體OpenClaw（暱稱「龍蝦」）熱潮持續升溫，騰訊(00700)火速作出反應，於昨日（9日）推出毋須複雜部署的AI智能體WorkBuddy，集成文檔管理、協作溝通和任務跟蹤等多種功能，並內置了超20種Skills技能包與MCP協議，國內版本支持Hunyuan、DeepSeek、GLM、Kimi及MiniMax多個模型之間的切換。



產品上線當日流量即超出預期，騰訊雲代碼助手（CodeBuddy）團隊致歉稱，因WorkBuddy用戶訪問量遠超預期，核心服務瞬時壓力過大，CodeBuddy出現登錄及服務不穩定問題，技術團隊已在故障發生後緊急擴容、修復了問題。



《彭博》報道指，該產品的推出或代表內地市場焦點將由「聊天型AI」轉向「執行型AI」。市場亦關注其在微信小程序生態中的進一步整合場景與應用脈絡。分析指WorkBuddy工具屬「智能代理」，可為用戶管理並執行任務，個人用戶在導入後或形成「自有AI助手」的工作與生活模式，惟實際效果仍有賴產品更新與生態合作進度。



騰訊今日股價收升7.3%，報553.5元，為表現次佳藍籌。花旗指出，騰訊推出WorkBuddy對中國AI格局具有重要意義，這一發展標誌著騰訊的重要里程碑，為評估AI代理在其微信小程序生態系統中的未來整合和角色提供了寶貴的實際場景。該行維持騰訊「買入」評級，目標價783元。



另外，智譜(02513)也在今日正式推出AutoClaw（中文名：澳龍），用戶下載後即可在本地電腦上一鍵部署「龍蝦」，大幅簡化原有的部署流程。目前，AutoClaw提供一定免費額度供用戶體驗，支持接入DeepSeek、Kimi、MiniMax、GLM等模型廠商的API，並內置了智譜專為OpenClaw場景深度優化的龍蝦專屬模型。智譜今日一度衝高逾21%，最終收升12.9%，報649元。



