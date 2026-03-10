【ＡＩ】全球開發者先鋒大會月底在滬舉行，創業者決賽聚焦OpenClaw

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

2026年全球開發者先鋒大會將於3月27日至29日在上海徐匯西岸國際會展中心舉辦，大會以「Claw時刻，就在上海」為主題，以「1+3+50+100+N」形式展開，包括1場開幕式、SE超級創業者創新大賽等三大賽事、50多個工作坊、100多個互動體驗以及豐富的嘉年華活動。



其中，1場開幕式以產業政策發布和AI創客演講為核心；SE超級創業者創新大賽等三大賽事，將探索數字文娛、生命健康、數字金融、智能製造等賽道中AI的無限可能；50多個工作坊將圍繞AI4S、AI Coding、AI短劇、AI廣告、Agent、OpenClaw、智能終端等前沿方向，搭建開發者、企業與資本深度對話的平台。



據悉，超級創業者大賽決賽將以OpenClaw為主題，重點鼓勵基於人工智能、智能體和開源工具開發創新應用。主辦方為參賽團隊提供技術平台資源、算力環境和產業合作機會，優勝團隊除獲得獎金獎勵外，還可獲得創業孵化、產業資源對接以及投資機構關注等支持。



*多地出台OpenClaw支持政策*



此前，內地多個城市推出針對OpenClaw的支持政策，嘗試圍繞智能體生態建設新的產業集群。深圳市龍崗區3月7日發布的徵求意見稿提出，圍繞OpenClaw與OPC(One person company)構建創業生態，並從算力、數據、應用場景、資金與人才等多個環節給予支持。無錫高新區昨日（9日）也發布徵集意見稿，涵蓋基礎支持、產業落地、人才引育及安全合規等共計12條措施，單項支持最高達500萬元人民幣。

