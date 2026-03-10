京東服飾成中國國際時裝周合作夥伴，將攜15家品牌亮相時裝周

近日，京東服飾宣布與中國服裝設計師協會、中國國際時裝周達成深度合作，成為2026中國國際時裝周（春季）官方項目合作夥伴及協辦單位，並將於3月21日在北京798．751園區97罐共同舉辦「京東日｜京東JD FASHION質造風尚」主題大秀。



活動期間，京東JD FASHION將攜手江南布衣(JNBY)、ONLY、致知(ZHIZHI)、茵曼(inman)、初語(TOYOUTH)、全棉時代(Purcotton)、朗姿LANCY FROM25、開間(KEIGAN)等15家品牌，以棉、麻、醋酸、真絲、機能五大超級面料作為走秀服飾核心材質，共同亮相中國國際時裝周。



京東服飾表示，將依托京東超級供應鏈的能力，讓中國國際時裝周豐富、優質的品質服飾更快觸達消費者，並為品牌及設計師合作夥伴提供全鏈路支持，同時持續提升產業效率和產品品質，實現品牌價值與消費體驗的雙向提升。



除了主題大秀外，京東服飾也將聯合時尚媒體《Vogue Business China》共同發布《2026春季服飾面料趨勢》，將基於京東海量消費趨勢洞察，結合當下服飾行業在面料創新與風格的演變，推出五大春季服飾趨勢，為消費者提供貼合日常的春季穿搭實用指南，也為服飾品牌在面料研發、產品設計與市場布局方面提供專業的參考依據。

《經濟通通訊社10日專訊》