  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

10/03/2026 09:10

京東服飾成中國國際時裝周合作夥伴，將攜15家品牌亮相時裝周

　　近日，京東服飾宣布與中國服裝設計師協會、中國國際時裝周達成深度合作，成為2026中國國際時裝周（春季）官方項目合作夥伴及協辦單位，並將於3月21日在北京798．751園區97罐共同舉辦「京東日｜京東JD FASHION質造風尚」主題大秀。

　　活動期間，京東JD FASHION將攜手江南布衣(JNBY)、ONLY、致知(ZHIZHI)、茵曼(inman)、初語(TOYOUTH)、全棉時代(Purcotton)、朗姿LANCY FROM25、開間(KEIGAN)等15家品牌，以棉、麻、醋酸、真絲、機能五大超級面料作為走秀服飾核心材質，共同亮相中國國際時裝周。

　　京東服飾表示，將依托京東超級供應鏈的能力，讓中國國際時裝周豐富、優質的品質服飾更快觸達消費者，並為品牌及設計師合作夥伴提供全鏈路支持，同時持續提升產業效率和產品品質，實現品牌價值與消費體驗的雙向提升。

　　除了主題大秀外，京東服飾也將聯合時尚媒體《Vogue Business China》共同發布《2026春季服飾面料趨勢》，將基於京東海量消費趨勢洞察，結合當下服飾行業在面料創新與風格的演變，推出五大春季服飾趨勢，為消費者提供貼合日常的春季穿搭實用指南，也為服飾品牌在面料研發、產品設計與市場布局方面提供專業的參考依據。
《經濟通通訊社10日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗 | FOCUS | 極端油價仍未至，糧食危機暗發酵

09/03/2026 14:36

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

美國想在伊朗投入多少錢？

08/03/2026 11:00

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區