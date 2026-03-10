【ＡＩ】常熟市支持OPC運用OpenClaw生產經營，最高予600萬元補貼

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

江蘇省常熟市近日發布《常熟市加快打造OpenClaw等開源社區推動產業高質量發展的若干措施（徵求意見稿）》，推出13條舉措，支持OPC（一人公司）運用「OpenClaw」工具生產經營，對於入選各級人才計劃的OPC項目，最高可給予600萬元（人民幣．下同）綜合支持。



根據徵求意見稿，政策為OpenClaw用戶提供全流程的免費部署實施與技能培訓服務，鼓勵市場化、專業化平台加入，對服務成效顯著、符合認定條件的平台機構，給予最高300萬元的專項補貼。常熟還將提供OpenClaw專屬數據服務支持。面向符合條件的開發主體，免費開放經脫敏處理的政府公共服務數據資源，並全額減免相關公共數據使用費用。



同時，依托人工智能專項基金，精準支持人才運用「OpenClaw」工具創辦OPC。聚焦具身智能、紡織服裝、直播電商、文創設計等特色領域建設OPC社區，每年遴選具有產業引領的示範OPC社區，對建設運營方給予最高200萬元補貼。



徵求意見稿還提出，支持OPC運用「OpenClaw」工具生產經營，對於入選各級人才計劃的OPC項目，最高可給予600萬元綜合支持。分層分類保障OPC人才多元安居需求，包括每月最高1500元的租房補貼、最高6萬元的一次性落戶（租房）補貼和最高200萬元的購房補貼。創業者在創業初期還可享受30天免費辦公、住宿、餐飲，以及滬常通勤的「常來滬往」高鐵補貼。

《經濟通通訊社10日專訊》