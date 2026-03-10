《神州能源》報告：中國企業首次包攬全球風電整機製造商市場份額前六

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

彭博新能源財經發布的年度報告《2025年全球風電整機製造商市場份額》顯示，2025年全球風電新增裝機容量達169GW，同比增長38%，連續第三年刷新歷史紀錄。其中，陸上風電新增裝機容量為161GW（佔比95%），海上風電新增裝機容量為8GW。中國陸上風電的強勁增長是2025年全球風電擴張的主要動力，中國也因此成為全球首個單年新增裝機超過100GW的市場。



全球主要風機製造商排名中，中國風機製造商首次包攬市場份額前六位。金風科技(02208)(深:002202)繼續保持全球第一大風機製造商地位，2025年新增裝機29.3GW；遠景能源以20.9GW位居第二，其中近四分之一的新增裝機來自中國以外市場；明陽智能(滬:601615)和運達股份(深:300772)緊隨其後，三一重能(滬:688349)和東方電氣(01072)(滬:600875)裝機量均為約13.5GW，雙雙躋身前六。



彭博新能源財經風電研究員、報告主要作者Cristian Dinca表示，得益於長期穩定的政策支持，過去十年風電裝機日益向中國集中。中國風電整機製造商長期位居全球榜首。尤其在2025年，它們受益於企業和地方政府在電力市場改革前加速項目並網，以及為完成「十四五」規劃目標而集中推進項目建設。



2025年，中國風機製造商仍高度依賴本土市場，國內裝機佔其新增容量的93%，但較2024年的99%明顯下降，顯示其出海戰略開始見效，顯示其出海戰略開始見效。彭博新能源財經風電研究主管Oliver Metcalfe表示，這一階段標誌著中國製造商真正成長為全球化企業，其海外並網容量在過去一年增長了八倍。

《經濟通通訊社10日專訊》