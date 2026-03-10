【ＡＩ】京東推出OpenClaw遠程部署專項服務，售價399元

據內媒報道，京東(09618)推出「OpenClaw遠程部署專項服務」，目前已在京東3C數碼服務自營旗艦店上線，售價399元人民幣。消費者下單該服務後，京東平台的認證工程師將為Windows用戶全程遠程代操作，30分鐘內完成配置，規避部署過程中可能出現的技術漏洞。



據介紹，部署完成後，用戶將即刻解鎖擁有超過5700個技能插件的ClawHub生態，並能兼容國內外主流大模型，打通飛書、釘釘等多渠道交互，實現從文件管理、自動化報表到遠程操控的全場景應用。京東工程師還將為用戶預裝聯想百應特有的AI服務及辦公Skills，提供定制化的一鍵安裝方案，讓AI輔助體驗更加流暢智能。該服務採用完全透明的「一口價」模式，杜絕任何隱形消費。



*聯想百應已於美團上線OpenClaw遠程部署服務*



聯想百應近日亦在美團(03690)平台上線OpenClaw遠程部署服務，由聯想百應認證的技術工程師全程遠程操作，用戶無需具備任何技術背景即可接入OpenClaw。據悉，聯想百應是聯想集團(00992)推出的面向中小企業的IT服務智能體，主打AI營銷、AI辦公、AI服務三大AI應用。

《經濟通通訊社10日專訊》