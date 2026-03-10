  • 會員
大國博弈
AH股新聞

10/03/2026 08:30

【中東戰火】王毅與科威特巴林外相通話，中東問題特使晤沙特外相

　　中共中央政治局委員、外交部長王毅與科威特外交大臣傑拉赫、巴林外交大臣扎耶尼分別通電話，了解中東局勢最新進展。王毅表示，中方的立場一貫、明確，各國的主權安全和領土完整都應得到尊重，攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

　　王毅說，中方一貫主張通過政治和外交手段解決爭端。當務之急是盡快停火止戰。中方將繼續為爭取和平作出努力，中國政府中東問題特使目前已赴地區斡旋，將同科方及其他國家加強溝通交流。

　　王毅還與巴林外交大臣扎耶尼通電話。他表示，當前海灣地區局勢急劇升溫，巴林的安全也受到損害，中方對此深表關切。王毅並希望科威特和巴林都能繼續保障在當地的中國公民和機構安全。

*翟雋：中方敦促各方立即停止軍事行動*

　　另外，中國政府中東問題特使翟雋8日訪問沙特，會見沙特外交大臣費薩爾。翟雋表示，中方對當前地區緊張局勢深表關切。中方始終認為，聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則應當得到維護。海灣地區各國主權、安全和領土完整不容侵犯，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。

　　中方敦促各方立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級，避免對地區國家人民造成更大傷害。作為秉持公道正義的大國和沙特的好朋友、好夥伴，中方將繼續發揮建設性作用，願同沙方一道積極做各方工作，為維護海灣地區和平穩定作出不懈努力。
《經濟通通訊社10日專訊》

