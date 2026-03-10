《中加關係》加拿大將允許TikTok繼續當地運營與推進投資

加拿大政府周一（9日）表示，在完成國家安全審查後，將允許TikTok繼續在該國運營，並準許TikTok推進投資計劃。加拿大工業部長喬利(Melanie Joly)在聲明中表示，這項批准以TikTok加拿大公司提供具有法律約束力的新承諾為前提。



*TikTok承諾投資文化領域*



加拿大政府表示：「此外，此項決定將保障加拿大的就業，確保TikTok加拿大公司維持在加實體運營，並承諾投資加拿大的文化領域。」TikTok亦確認了相關承諾，並於9日表示已與加政府達成協議，將維持在當地的運營。



2024年11月，加拿大工業部曾以國家安全風險為由，下令解散TikTok業務。但加拿大聯邦法院今年1月推翻政府命令，允許TikTok繼續運營，並要求政府重新審查此案。



加拿大政府表示，TikTok將加強用戶的個人信息保護，包括建立新的安全閘門和加強隱私技術，以控制加拿大用戶數據的存取權限，藉此減少未經授權或被禁止的存取風險。同時，TikTok將加強對未成年人的保護措施。



加拿大政府補充稱，將委任獨立第三方監督機構，負責審計與持續驗證數據存取的管控。

《經濟通通訊社10日專訊》