10/03/2026 08:59

安世中國稱已實現12英寸晶圓雙極分立器件小批量量產，公司進入「全新階段」

　　據《路透》報道，由聞泰科技(滬:600745)實際掌控運營的安世半導體中國周一（9日）表示，公司已成功實現12英寸晶圓雙極分立器件的小批量量產，標誌著公司進入一個「全新階段」。

　　安世中國在微信公眾號發布的新聞稿，將這次量產形容為「里程碑式的突破」，標誌著公司在先進特色工藝領域的自主研發與規模化生產能力邁上新台階，更意味著為全球消費電子、通信、汽車及工業控制等領域的高端製造，提供更優解決方案。

　　「依托12英寸平台的優勢，我們的產品將具備更高可靠性與更優性能，進一步強化核心競爭力，」安世中國Bipolar事業部負責人稱。

*安世反駁中國子公司說法，稱IT系統受限影響不大*

　　自2025年10月荷蘭政府出手干預阻止安世半導體業務以來，安世半導體與中方實體一直處於僵持狀態。安世半導體之爭，已打亂汽車行業基礎芯片的全球供應。

　　安世中國本月稍早表示，安世荷蘭已禁用中國區所有員工辦公帳號，對運營造成較大影響。安世荷蘭隨後駁斥了這一說法，稱中國子公司上周被禁用部分公司IT系統和軟件後，運營未受重大干擾。
《經濟通通訊社10日專訊》

