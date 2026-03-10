  • 會員
10/03/2026 14:42

【數據解讀】分析：中國外貿今年開局強勁，短期政策刺激必要性降低

▷ 中國1-2月出口同比增速優預期，貿易順差創同期新高
▷ 春節較晚、外需韌性及低基數推動出口增長
▷ 主要貿易夥伴施壓解決貿易失衡問題

　　中國1-2月以美元計價出口同比增速均遠優預期，貿易順差創歷史同期最高。分析人士指出，今年春節較晚，外需韌性疊加去年基數相對偏低，共同推動1-2月出口高增。建議關注中東地區衝突對未來幾個月外貿的影響，認為如此強勁的貿易增速恐難貫穿全年。

　　分析人士表示，在出口表現強勁、且官方增長目標較低的背景下，中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。

*中東衝突倘及時落幕，出口可能繼續帶來驚喜*

　　凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang表示，1-2月的出口和進口表現都明顯強於預期。儘管近期的快速增長節奏難以長期維持，但在美國下調部分關稅及對半導體的強勁需求推動下，中國出口仍有望保持穩健。與此同時，中東局勢的變化將推高原油進口成本，可能壓制進口量。

　　ING大中華區首席經濟學家宋林表示，在全球保護主義上升的大背景下，中國出口去年已創紀錄，今年前兩個月如此強勁的貿易增速恐難貫穿全年。全球貿易數據本就月度波動較大，加之伊朗戰爭爆發後滯脹風險升溫，如果能源價格持續高企，貿然假設當前強勁勢頭全年持續是有風險的。

　　但如果特朗普關於伊朗戰爭「很快結束」的判斷成真，並且衝突及時落幕，來自美國的逆風有望第二季度開始減弱，而如果對其他市場保持當前增長勢頭，中國出口依然可能繼續帶來上行驚喜。儘管近期政策重心已放在提振內需上，但國內經濟活動指標年初開局可能明顯偏弱。強勁的外部需求將再次成為好消息。

*短期內不太可能推出進一步刺激措施*

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，中國進出口在1至2月的增長速度遠超預期。由於今年春節較晚，確實可能推高同比增速，但這一因素恐怕不足以完全解釋如此亮眼的表現。

　　近期，一些中國主要貿易夥伴持續向中方施壓，要求解決貿易失衡問題，而本次強勁的出口增勢或將進一步強化他們的論點。在出口表現強勁、且官方增長目標較低的背景下，這也意味著中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。
《經濟通通訊社10日專訊》

