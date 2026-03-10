  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

10/03/2026 16:06

【中東戰火】中方評論霍爾木茲海峽石油通道問題：各方有責任確保能源供應穩定暢通

　　針對霍爾木茲海峽石油通道問題，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上強調，當務之急是有關各方立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級蔓延，防止地區動盪給全球經濟發展造成更大影響。

　　郭嘉昆還表示，能源安全對世界經濟至關重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易的通道，維護地區安全穩定符合國際社會共同利益。中方將採取必要措施保障自身能源安全。

　　有記者提問，伊朗仍在持續對沙特的民用基礎設施和石油設施發動攻擊，這種情況將對沙特與伊朗達成的《北京協議》造成怎樣的衝擊？對此，郭嘉昆回應，沙伊和解難能可貴，是所有地區國家共同的戰略資產，值得倍加珍惜。中國政府中東問題特使翟俊正在地區訪問，外交部將繼續及時發布特使此訪的有關信息。

　　沙特阿拉伯國家石油公司首席執行官Amin Nasser周二（9日）在該公司公布2025年業績後的媒體電話會議上表示，霍爾木茲海峽封鎖造成的供應中斷持續時間越長，全球石油市場可能面臨的後果就越「災難性」。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

海灣戰事陷入多方博弈

10/03/2026 17:26

大國博弈

說說心理話

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區