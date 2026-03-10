《中國要聞》深交所披露2024年年薪酬惹關注，職工年薪降至50萬元內

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

近期，深交所披露了2024年年度薪酬情況，降薪幅度引發關注。據《財新》報道，根據深交所官方網站公告，2024年深交所交易所清算的工資總額為143543.52萬元(人民幣．下同)。雖然年度內月度平均在崗職工人數從上一年度的2704.8人增加至2819.41人，但平均稅前年薪卻降至48.49萬元，同比降幅為8.63%。



數據顯示，2020年至2023年，深交所月度在崗職工人數分別為2437.8人、2498.8人、2384.5人及2704.8人，平均稅前年薪分別為51.4萬元、52.2萬元、53.08萬元和53.07萬元，均保持在50萬元以上，整體相對穩定。



深交所時任負責人共9人，年內調離2人。與往年不同，深交所未披露2024年高層人員的激勵收入。從2024年應付年薪來看，7名在任高層中，理事長沙雁為87.31萬元，2024年7月到任的總經理李繼尊為35.72萬元。四名副總經理中，李輝和唐瑞均為77.15萬元，李鳴鍾為78.57萬元；2024年4月到任的何才元應付年薪為45.01萬元。紀委書記何才元為45.01萬元。總體而言，現任高層年薪相比2023年略有上漲，漲幅在2%左右。



此外，分別於2024年1月和2024年12月調離的深交所副總經理彭明、盧文道，應付年薪分別為6.55萬元和78.57萬元。



報道指，多位接近監管的人士此前表示，中證監會管單位薪酬分為多個檔次：滬深交易所等自收自支、盈利能力較強的單位職工薪酬相對最高；中國結算等會管公司居中；基金業協會、證券業協會等行業協會則相對較低。隨著2023年新一輪機構改革方案落地，金融監管部門薪酬將逐步統一執行國家公務員工資待遇，證監系統亦不例外，會管單位薪酬也受到一定影響。

《經濟通通訊社10日專訊》