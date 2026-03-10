  • 會員
10/03/2026 11:54

【中東戰火】伊朗駐華大使：通過「三步走」推動局勢緩和與政治解決

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 伊朗駐華大使法茲里3月9日北京記者會提「三步走」方案
▷ 三步走內容：停火、安理會介入談判、抵制單邊主義
▷ 法茲里稱歡迎中國協助終止戰爭

　　美以對伊朗發動軍事打擊已進入第11天。據《環球時報》報道，3月9日，伊朗駐華大使阿卜杜勒雷扎．拉赫馬尼．法茲里當天在北京召開記者會，就當前危機及外交政策走向闡述伊方立場。法茲里在回答記者提問時稱，在新任最高領袖的領導下，伊朗主張遵循伊朗高級官員在通話中提出的「三步走」方案，以推動當前局勢的緩和與政治解決。

*法茲里：歡迎中國採取任何有助於終止戰爭的舉措*

　　當地時間3月9日，伊朗專家會議確定新任伊朗最高領袖人選為穆傑塔巴．哈梅內伊。當記者問及，在新任最高領袖的領導下，伊朗是否會繼續通過政治外交途徑解決危機時，法茲里大使表示，我們主張遵循伊朗高級官員在通話中提出的「三步走」方案，以推動當前局勢的緩和與政治解決：

　　第一步是終止戰爭、實現停火，戰爭應當由發動方率先停止，為此有必要採取行動，迫使美國和以色列立即終止一切軍事攻擊；

　　第二步是回到談判桌前，但由於我們不再信任美國，這一步難以實現，幾乎不可能達成，除非世界大國以及聯合國安理會能夠介入談判，發揮積極作用，提供具有約束力且不可侵犯的保障，確保對話期間不再發生侵略行為，同時為談判結果建立持久、可靠的維護機制；

　　第三步，所有國家需團結協作，共同抵制單邊主義，推動多邊主義發展。

　　法茲里大使說，「在上述原則得到充分尊重和落實的基礎上，我們願意恢復相關對話。」法茲里大使表示，我們歡迎中國採取任何有助於終止戰爭、避免侵略行為繼續的舉措。中國作為大國，在本地區乃至世界都具有重要影響力。我們相信並期待，中方通過對話能夠促使相關各方保持克制，這對於推動停火止戰、制止侵略行為將發揮至關重要的作用。
《經濟通通訊社10日專訊》

