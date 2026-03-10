《Ａ股行情》特朗普稱戰事快結束，滬綜指高開0.05%，創業板強彈2.3%

美國總統特朗普9日暗示，美國對伊朗的戰事可能很快結束。此言論迅速提振市場情緒，隔晚美股三大指數反彈，原油價格也在暴漲後回吐部分漲幅。滬深股市今早集體高開，受累油氣股紛紛下跌，滬綜指僅小幅高開0.05%，報4098.59點，深成指高開1.22%，「養龍蝦」爆火，連帶A股算力硬件股及芯片股盤初走高，帶動創業板指大幅高開2.29%。



海關總署將於今日公布1-2月貿易數據。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，外需保持韌性、農曆春節時間較晚等，料支撐中國1-2月以美元計價出口同比增速，從去年12月的6.6%加快至7.1%；進口同比增幅料亦料從5.7%升至6.3%；當月貿易順差預計從1141億美元擴大至1796億美元。受電子進口拉動，1-2月進口增速或明顯提升。



另外，動力電池巨頭寧德時代(深:300750)全年利潤超預期，今早股價高開4.9%。寧德時代2025年淨利潤同比躍升42%，達到722億元（人民幣．下同）；得益於海外出貨增加以及儲能業務迅速增長，抵消了中國電動汽車市場需求降溫的影響，全年營收增長17%。



人民銀行公布，今日進行395億元7天期逆回購，公開市場有343億元逆回購到期，即今日淨投放52億元。

《經濟通通訊社10日專訊》