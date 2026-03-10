《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.39%，創業板彈2.5%，算力硬件股走強

中東戰爭的憂慮緩解，中國貿易數據超預期，惟地緣不確定性仍困擾投資者。滬深市場早盤高開震盪，滬綜指上午收升0.39%報4112.62點，深成指收高1.57%，創業板指漲2.47%。兩市半日成交15984億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1900億元或10.6%。



中國1-2月以美元計價出口同比大增21.8%，進口亦增19.8%，均遠優預期，1-2月貿易順差2136.2億美元，創歷史同期最高。2月單月來看，美元計價的中國進口同比增長13.8%，出口同比勁增39.6%，2月貿易順差為909.8億美元。分析人士指出，外需韌性疊加去年基數相對偏低，共同推動1-2月出口高增。



盤面上，CPO概念持續走強，廣合科技(深:001389)漲停。PCB概念升幅居前，中英科技(深:300936)、迅捷興(滬:688655)20%封板。OpenClaw「養龍蝦」熱潮正在迅速從發酵，不過，官方提示OpenClaw開源AI（人工智能）智能體部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險。



下跌方面，油氣概念多股重挫，洲際油氣(滬:600759)一度跌停、上午挫8.2%。油價回吐，因美國總統特朗普預測中東戰爭可能很快結束，緩解了市場對全球石油供應長期中斷的擔憂。

《經濟通通訊社10日專訊》