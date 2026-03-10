  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

10/03/2026 11:42

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.39%，創業板彈2.5%，算力硬件股走強

　　中東戰爭的憂慮緩解，中國貿易數據超預期，惟地緣不確定性仍困擾投資者。滬深市場早盤高開震盪，滬綜指上午收升0.39%報4112.62點，深成指收高1.57%，創業板指漲2.47%。兩市半日成交15984億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1900億元或10.6%。

　　中國1-2月以美元計價出口同比大增21.8%，進口亦增19.8%，均遠優預期，1-2月貿易順差2136.2億美元，創歷史同期最高。2月單月來看，美元計價的中國進口同比增長13.8%，出口同比勁增39.6%，2月貿易順差為909.8億美元。分析人士指出，外需韌性疊加去年基數相對偏低，共同推動1-2月出口高增。

　　盤面上，CPO概念持續走強，廣合科技(深:001389)漲停。PCB概念升幅居前，中英科技(深:300936)、迅捷興(滬:688655)20%封板。OpenClaw「養龍蝦」熱潮正在迅速從發酵，不過，官方提示OpenClaw開源AI（人工智能）智能體部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險。

　　下跌方面，油氣概念多股重挫，洲際油氣(滬:600759)一度跌停、上午挫8.2%。油價回吐，因美國總統特朗普預測中東戰爭可能很快結束，緩解了市場對全球石油供應長期中斷的擔憂。
《經濟通通訊社10日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

買供求

10/03/2026 14:10

中東戰火

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
us-stocks 美股
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區