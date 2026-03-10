  • 會員
10/03/2026 15:09

《Ａ股行情》貿易數據超預期，滬指收升0.65%返四千一，成交縮近一成

免責聲明

▷ 中國1-2月出口同比增21.8%，進口增19.8%，順差2136.2億美元
▷ 滬指收4123.14點，漲0.65%，成交10364.3億元，縮9.4%
▷ 石油板塊指數跌6.6%，中國石油跌7.2%

　　中國1-2月貿易數據超預期，緩和了市場對經濟基本面的擔心，但中東不確定性仍困擾投資者。滬深股市今日反彈，滬綜指收升0.65%至4123.14點，重返4100點，深成指也漲2.04%，創業板指更揚3.04%。兩市全天成交約2.4萬億元（人民幣．下同），較上日減少2496億元或9.4%。

　　國家統計局公布，1-2月以美元計價出口同比大增21.8%，進口亦增19.8%，均遠優預期；1-2月貿易順差2136.2億美元，創歷史同期最高。分析人士認為，在出口表現強勁、且官方增長目標較低的背景下，中國短期內不太可能推出進一步的刺激措施。

　　地緣風險方面，美國總統特朗普預測中東戰爭可能很快結束。與此同時，伊朗強硬派展示對新任最高領袖穆杰塔巴的忠誠，這表明伊朗短期內並不準備退讓。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人更稱，如果美以持續發動襲擊，伊朗將不允許「一公升的石油」從該地區出口。今日能源板塊回調，石油板塊指數大跌6.6%，煤炭跌3.5%，中國石油(滬:601857)收挫7.2%。

　　《路透》引述投資人士分析，中東短期擾動將進一步加速中國資產作為海外資金避風港的長期趨勢，政治穩定性、國力、軍事實力的上行、大國擔當等核心因素將持續吸引海外資金。加上內部經濟預期改善，疊加美元周期高位與人民幣匯率升值趨勢的共同驅動下，市場在2026年有望打開上方空間。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004674.76+1.28　
上證指數4123.14+0.6510364.30
深證成指14354.07+2.0413614.60
創業板指3306.14+3.04　
科創501420.54+2.16　
B股指數266.81-0.091.37
深證B指1228.22+0.990.58

《經濟通通訊社10日專訊》

