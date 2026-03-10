  • 會員
AH股新聞

10/03/2026 09:59

《Ａ股焦點》石油供應擔憂稍緩，發改委要求三桶油穩供應，A場油股重挫

　　國際油價急回吐，因美國總統特朗普預測中東戰爭可能很快結束，緩解了市場對全球石油供應長期中斷的擔憂，七國集團亦承諾必要時釋放戰略石油儲備。

　　特朗普稱美國將致力於保障霍爾木茲海峽安全，如果伊朗採取任何阻斷霍爾木茲海峽石油運輸的行動，美國將對其施以「比以往猛烈20倍的打擊」。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人則表示，在伊朗遭到攻擊的情況下，伊方不允許「敵方及其盟友」從該地區出口石油。

*發改委要求三桶油穩定供應*

　　滬深油股重挫，中曼石油(滬:603619)、洲際油氣(滬:600759)跌停，通源石油(深:300164)挫13.2%，潛能恆信(深:300191)跌11.2%，石化油服(滬:600871)跌8.5%，中國海油(滬:600938)、中國石油(滬:601857)、中國石化(滬:600028)、中海油服(滬:601808)跌幅超6%。

　　此外，國家發改委表示，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。
《經濟通通訊社10日專訊》

