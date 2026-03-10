《Ａ股焦點》網絡安全股上漲，三六零升3%，官方提示「養龍蝦」風險

網絡安全概念股午後上揚，官方預警「養蝦熱」，提示OpenClaw開源AI智能體部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險。



網絡安全龍頭股三六零(滬:601360)早盤一度勁升7.4%，現價升2.9%；國安股份(深:000839)漲停，天融信(深:002212)及盛邦安全(滬:688651)升7.8%，升7.8%，銳捷網絡(深:301165)、深信服(深:300454)跟漲。



OpenClaw今年年初迅速席捲全球，近期更因互聯網大廠騰訊控股(00700)等紛紛支持接入，在中國火爆出圈；因其圖標為龍蝦，而被戲稱為AI「養蝦熱」。



不過，《人民日報》最新提示，工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台監測發現OpenClaw開源AI智能體部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，極易引發網絡攻擊、信息泄露等安全問題。



文章稱，由於OpenClaw在部署時「信任邊界模糊」，且具備自身持續運行、自主決策、調用系統和外部資源等特性，在缺乏有效權限控制、審計機制和安全加固的情況下，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管，執行越權操作，造成信息泄露、系統受控等一系列安全風險。

《經濟通通訊社10日專訊》