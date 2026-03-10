《Ａ股焦點》光纖價格狂漲數倍，光通信概念股走強，長飛光纖A漲停

光通信概念走強，長光華芯(滬:688048)、長飛光纖(滬:601869)、烽火通信(滬:600498)、光迅科技(深:002281)等多股漲停，炬光科技(滬:688167)、德科立(滬:688205)均大升14%。



消息面上，據開源證券指出，截至3月4日，G.652.D單模光纖價格由元旦前的18元（人民幣．下同）/公里上漲至現價85-120元/公里，漲幅近650%；G.657.A1單模光纖價格由23元/公里漲至115~135元/公里，漲幅近487%。G.657.A2單模光纖價格由35元/公里漲至210-230元/公里，漲幅近557%。從漲價幅度與節奏看，元旦至今漲幅已突破歷史周期波動區間，表明當前並非季節性或常規周期性調整，而是由需求端爆發式增長與供給端產能瓶頸共同驅動的量價齊升行情。



另外，2026年光纖通信大會暨展覽會(OFC)--全球光通信與網絡領域頂級盛會，定於3月15日至19日在美國洛杉磯會議中心舉行。其中技術會議於15日率先啟動，主展覽於17日至19日開放。



本屆大會重點聚焦三大前沿方向：AI驅動的吉瓦級數據中心網絡架構、空芯光纖超低延遲傳輸技術、星間激光通信系統，已吸引華為、中興通訊(00763)、英偉達等全球科技領軍企業參展。

《經濟通通訊社10日專訊》