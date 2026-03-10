寧德業績說明會：全年排產規劃沒明顯變化，鈉新電池市場滲透率料擴

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

寧德時代(03750)(深:300750)在業績說明會上表示，2025下半年以來，得益於產能利用率飽和及交付規模擴大所釋放的規模效益，公司盈利能力穩健。今年初國內乘用車市場因政策切換及傳統淡季，短期銷量有一定波動。然而基於全球電動化滲透率持續提升的長期趨勢，行業成長邏輯並未改變，公司及客戶對行業全年發展前景有信心。目前，公司二季度及全年排產規劃沒有明顯變化，產能利用率持續較為飽和。



寧德昨晚發布2025年年度報告，2025年實現營收4237.02億元（人民幣．下同），同比增長17.04%；歸母淨利潤722.01億元，同比增長42.28%。公司2025年業績穩定增長，日賺約1.98億元，營收及淨利潤均創歷史新高。



*多措並舉應對碳酸鋰價格上漲，整體盈利能力保持穩健*



寧德時代又稱，2025年四季度以來，儘管面臨碳酸鋰價格上行的外部環境，但得益於產品價格聯動機制、前瞻性供應鏈布局以及提升長協等多措並舉，公司供應鏈的安全邊際與韌性得到顯著增強，整體盈利能力依然保持穩健。目前客戶端商務合作平穩。若無極端行情，現有返利政策及商務條款將保持穩定。同時，公司正加速推進鈉新電池的商業化落地，已實現部分裝車應用且綜合性能處於行業領先水平。若未來碳酸鋰價格進一步上漲，鈉新電池的應用場景及市場滲透率有望進一步擴大。



據介紹，寧德時代2025年推出的新一代鈉離子電池「鈉新電池」在能量密度、低溫性能、充電倍率及循環壽命等核心指標上實現顯著突破，獲得車企客戶的高度認可，長安汽車旗下阿維塔等多品牌將搭載鈉新電池，另有多家車企的深度合作亦在穩步推進中。



*津巴布韋鋰原礦出口禁令對公司整體經營影響不大*



另外，對於津巴布韋出台鋰相關出口禁令，寧德時代指出，近期津巴布韋限制鋰原礦出口的政策，或出於推動其產業鏈本土化考量。相關礦企正加速推進當地鋰產能建設，相信建設周期不會太長，後續相關產品出口將穩步恢復。全球鋰礦供應主要來自於澳洲、南美及國內等地，津巴布韋鋰禁令對全球供需的實質性影響有限。公司供應鏈布局完善，階段性的原材料價格波動及單一區域的政策變化，對公司整體經營影響不大。

