【Ａ股焦點】東方中科漲近4%，子公司針對OpenClaw安全漏洞提供解決方案

東方中科(深:002819)子公司北京萬里紅科技股份有限公司今日在其微信公眾號發文稱，針對OpenClaw的安全漏洞提供了針對性解決方案--萬里紅大模型安全護欄。東方中科股價漲3.7%，報28.41元人民幣。



近期，工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台針對開源AI智能體OpenClaw發布的風險提示，為所有部署該工具的企業敲響警鐘。據介紹，萬里紅大模型安全護欄這款安全中間層產品專門貼合OpenClaw安全痛點，實現全方位防護，而且無需改造現有配置。



針對OpenClaw的專項防護包括：指令誘導防護--攔住惡意指令；自主決策約束--給AI劃清邊界；資源調用管控--防止越權訪問；持續運行監控--全程可追溯。實戰中，某大型企業部署OpenClaw後，通過配置萬里紅大模型安全護欄的行業敏感詞庫、動態脫敏算法及精細化權限管理，實現核心數據零洩露，充分驗證了其防護效果。



根據上述風險提示，OpenClaw部分實例在默認或不當配置下存在高安全風險，易引發網絡攻擊、信息洩露等安全問題，建議相關單位和用戶在部署和應用OpenClaw時，充分核查公網暴露情況、權限配置及憑證管理情況，關閉不必要的公網訪問，完善身份認證、訪問控制、數據加密和安全審計等安全機制，並持續關注官方安全公告和加固建議，防範潛在網絡安全風險。

《經濟通通訊社10日專訊》