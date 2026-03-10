【聚焦人幣】亞投行成功發行30億元三年期熊貓債，票面利率1.7%

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）近日成功發行30億元人民幣三年期熊貓債。根據最終定價，本期債券票面利率為1.70%。
本次發行共有34家投資者參與認購，訂單總額達90億元人民幣，訂單規模和投資者數量均創歷史新高。鑑於投資者認購踴躍，發行規模由原計劃的20億元人民幣增至30億元人民幣。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/03/2026 16:17
《經濟通通訊社10日專訊》
