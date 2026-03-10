《中國監管》網信辦春節清理逾70萬條信息，涉挑起攀比對立、借AI生成傳播「數字泔水」等

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中央網信辦今日在微信公眾號「網信中國」發文稱，網信辦近期部署開展「清朗．2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專項行動，截至目前依法依約處置帳號3.9萬餘個，清理違法違規信息70.8萬餘條。部分典型案例包括：



一、微博帳號「心跳存檔」、微信帳號「臧老師商業諮詢」、小紅書帳號「匡少見」等，宣揚不良價值觀，惡意挑動性別對立。抖音帳號「晨晨晨可愛」、「茗兮」等，以曬春節壓歲錢、比拼年貨檔次等名義發布炫富內容，挑起攀比對立情緒。相關帳號已被依法依約處置。



二、微信帳號「回頭是岸。。」、快手帳號「咚安．」、微博帳號「泡胡說體育」等，以「賽事競彩分析」「預測球賽結果」等為由，通過發布隱晦視頻、在評論區留言等方式，為賭球活動違規引流，並提供付費諮詢。抖音帳號「倖諨のFeel」、小紅書帳號「糖分超標」等，通過「同城交友」、「尋找生理搭子」等話題發布暗示性圖文信息，誘導用戶私下聯繫，進行色情引流。相關帳號已被依法依約處置。



*編造綠皮火車嚴重超員等虛假不實信息*



三、快手帳號「胖公公Ai」、抖音帳號「情侶塌床日記」等，利用AI批量生成傳播「胖妞掉水裏」、「大公公掉坑」等邏輯混亂、高度雷同的低質內容。微信帳號「阿宥遊戲解說」、小紅書帳號「跨界玩家」等，利用AI魔改《三國演義》、《西游記》等經典名著，傳播含有血腥、恐怖、詭異等畫面的「外國山海經」內容，部分視頻配有「兒童動畫」等標籤，侵擾未成年人身心健康。相關帳號已被依法依約處置。



四、抖音帳號「金錦澈」、微信帳號「倪刃」、小紅書帳號「海苔Fenton」、微博帳號「守江富」等，春節期間惡意炒蹭社會熱點事件，編造綠皮火車嚴重超員、高速隧道發生爆炸等虛假不實信息。相關帳號已被依法依約處置。

《經濟通通訊社10日專訊》