【聚焦數據】中國首2月稀土出口同比增長23%

據海關總署數據顯示，2026年前兩個月，中國稀土出口量同比增長23%，達10468.3公噸。



《路透》指，國務院總理李強上月視察了位於江西省的稀土設施，藉此行暗示中國正加劇與美國在戰略礦產領域的競爭。



在北京收緊對戰略材料的管控並加強軍民兩用物品監管之際，中國金屬行業協會將於3月25日在北京就稀土及其他關鍵礦物出口政策舉行簡報。





《經濟通通訊社10日專訊》