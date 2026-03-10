  • 會員
10/03/2026 12:05

【聚焦數據】首2月中國出口機電產品增24.3%，進口原油增15.8%

　　海關總署公布，前2個月，中國出口機電產品2.89萬億元（人民民幣．下同），增長24.3%；勞密產品7026.7億元，增長15.6%；農產品1200.1億元，增長9.7%。

　　進口方面，前2個月，中國進口機電產品1.21萬億元，增長21.3%；鐵礦砂2.1億噸，增加10%；原油9693.4萬噸，增加15.8%。
《經濟通通訊社10日專訊》

