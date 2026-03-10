【聚焦數據】首2月中國出口機電產品增24.3%，進口原油增15.8%

海關總署公布，前2個月，中國出口機電產品2.89萬億元（人民民幣．下同），增長24.3%；勞密產品7026.7億元，增長15.6%；農產品1200.1億元，增長9.7%。
進口方面，前2個月，中國進口機電產品1.21萬億元，增長21.3%；鐵礦砂2.1億噸，增加10%；原油9693.4萬噸，增加15.8%。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票
10/03/2026 12:05
海關總署公布，前2個月，中國出口機電產品2.89萬億元（人民民幣．下同），增長24.3%；勞密產品7026.7億元，增長15.6%；農產品1200.1億元，增長9.7%。
進口方面，前2個月，中國進口機電產品1.21萬億元，增長21.3%；鐵礦砂2.1億噸，增加10%；原油9693.4萬噸，增加15.8%。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票
上一篇新聞︰10/03/2026 12:12 【聚焦數據】中國首２月稀土出口同比增長２３％
下一篇新聞︰10/03/2026 12:00 【聚焦數據】首2月中國與美國貿易總值6097億元跌16.9%，貿易夥伴地位降至第四
10/03/2026 13:03 《Ａ股異動》長飛光纖Ａ一度漲停，現報２３３元人幣
10/03/2026 11:54 【中東戰火】伊朗駐華大使：通過「三步走」推動局勢緩和與政治解決
新聞
股票
美股N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
IPON
多櫃台N