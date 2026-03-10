寧德時代(03750)去年盈利升逾42%收入增17%，連續第三年淨利五成分紅

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

寧德時代(03750)(深:300750)公布，截至去年12月31日止年度盈利約722億元（人民幣．下同），升42.28%，每股盈利16.14元，派末期股息每股6.957元。



該集團指，營業收入約4237億元，升17%，其中境內收入2940億元，升16.84%，境外收入1296億元，升17.5%，境內及境外業務毛利率分別為24%及31.44%，扣除非經常性損益之純利645億元，升43.37%，經營活動產生的現金流量淨額1332億元，增長37.35%。加權平均淨資產收益率24.91%，升0.78個百分點。



單計第四季，寧德時代營業收入錄1406.30億元，高於市場預期，純利錄231.67億元，亦勝預期。寧德時代董事長曾毓群表示，公司連續3年以淨利潤的50%實施現金分紅，2025年度分紅完成後，累計的分紅將接近千億元。



*全球市佔率創新高*



該集團指，期內動力電池銷量541GWh，增長41.85%，全球市佔率突破歷史新高，根據SNE Research統計，去年在全球動力電池使用量市佔率提升1.2個百分點至39.2%，鋰電池銷量增長近四成，至661GWh，儲能電池銷量121GWh，增長29.13%。



該集團指，未來將以「零碳科技」為核心引擎，以數智化、全球化及低碳化經營導向，挖掘「全域增量」戰略機遇，在數智化領域，將數字與智能技術融入研發、採購、製造、銷售及管理各環節，持續推進材料科學與智能平台的融合創新。



