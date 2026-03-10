  • 會員
AH股新聞

10/03/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(9日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2592.46
工業富聯(601138)2013.90
佰維存儲(688525)1646.73
中國平安(601318)1545.92
國電南瑞(600406)1485.36
兆易創新(603986)1479.15
貴州茅台(600519)1313.01
瀾起科技(688008)1207.94
長江電力(600900)1203.91
寒武紀(688256)1169.17
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4317.06
新易盛(300502)3114.05
中際旭創(300308)2707.12
陽光電源(300274)2688.29
東山精密(002384)2378.82
天孚通信(300394)2351.53
華工科技(000988)2065.51
網宿科技(300017)1273.91
滬電股份(002463)1262.58
北方華創(002371)1255.04

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》

