2026-27年度財...
AH股新聞

11/03/2026 09:26

《Ａ股異動》晨鳴紙業A漲停，現報2.87元人幣

　　晨鳴紙業A股(深:000488)現漲停，報2.87元(人民幣．下同)，升5.1%，最低價2.87元；成交1053萬股，成交金額3022萬元；換手率0.6%。

　　晨鳴紙業H股(01812)跌0.8%，報1.2港元，最低價1.2港元，最高價1.2港元；成交3000股，成交金額3600港元。晨鳴紙業A股較H股呈171.2%溢價。
《經濟通通訊社11日專訊》

