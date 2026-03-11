《神州頭條》報章頭版摘要：上交所穩妥推進第五套上市標準行業擴圍

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



匯聚起團結奮鬥、共創未來的磅礡力量

7天時間裏，來自34個界別的2000多名全國政協委員齊聚北京，出席全國政協十四屆四次會議，在協商民主的廣闊舞台上，建真言、謀良策、築同心，尋求最大公約數、劃出最大同心圓，奏響「十五五」開局之年的奮進強音。



上交所：扎實推進各項改革舉措落實落地

今年的政府工作報告對資本市場改革發展和服務實體經濟高質量發展作出系列部署，上交所日前表示，將扎實推進各項改革舉措落實落地，堅持穩中求進、改革攻堅，切實走好中國特色金融發展之路。



多位代表委員建議，深化投融資綜合改革

今年的政府工作報告提出，持續深化資本市場投融資綜合改革。多位代表委員在接受中國證券報記者採訪時表示，應以服務新質生產力發展為突破口，持續深化投融資綜合改革，通過投資端與融資端雙向發力、協同賦能，不斷提升資本市場韌性活力。





《上海證券報》



20項關鍵指標蘊深意，「十五五」高質量發展闊步前行

「十五五」規劃綱要草案已提請十四屆全國人大四次會議審查。這份7萬多字的「任務書」為未來五年經濟社會發展謀篇布局，並細化提出20項主要指標，涵蓋經濟發展、創新驅動、民生福祉、綠色低碳、安全保障等五個方面，突出了高質量發展的鮮明導向。



上交所：穩妥推進第五套上市標準行業擴圍

2026年政府工作報告和「十五五」規劃綱要草案對資本市場進一步深化改革服務高質量發展進行了重要戰略部署。3月10日，上交所表示，將扎實推進各項改革舉措落實落地，堅持穩中求進、改革攻堅，切實走好中國特色金融發展之路。



完善投資者保護制度，持續提升資本市場信心

「完善投資者保護制度」寫入今年政府工作報告。中國證監會主席吳清日前在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上表示，將更好統籌發展和安全，堅持依法從嚴、固本強基，努力增強投資者和市場各方信任和信心。





《證券時報》



民企發力！前2個月中國進出口增長18.3%

國家海關總署3月10日發布的數據顯示，開年前2個月，以人民幣計，中國貨物貿易進口、出口和進出口總額的同比增速均超過了10%。前2個月，出口4.62萬億元，增長19.2%；進口3.11萬億元，增長17.1%。民營企業表現亮眼。



廣東：加快培育發展新賽道，支持企業合理制定上市規劃

3月10日，《廣東省加快培育發展新賽道引領現代化產業體系建設行動規劃（2026-2035年）》正式發布。《規劃》明確了分階段清晰目標：到2030年，全省新賽道培育促進機制初步形成，力爭培育形成萬億元級賽道3個以上、5000億元級賽道5個以上、千億元級賽道10個以上。



上交所：一體推進存量改革落地和增量政策謀劃

2026年政府工作報告對資本市場進一步深化改革服務高質量發展作了重要戰略部署。3月10日，上交所表示，將緊緊圍繞加快新質生產力發展需要，鞏固拓展「大盤藍籌集聚、硬科技領先、多品種支撐、精準化服務」優勢，扎實推進各項改革舉措落實落地，有力推動科技創新和產業創新深度融合。

《經濟通通訊社11日專訊》